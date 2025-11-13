Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Южной Корее при наезде грузовика на рынке пострадали 20 человек

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 08:58
    В Южной Корее при наезде грузовика на рынке пострадали 20 человек

    Небольшой грузовик въехал в торговые ряды на рынке в городе Пучхон в Республике Корея, из-за чего пострадали примерно 20 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал KBS.

    Пострадавшими числятся 20 человек, 12 из них получили серьезные травмы. Инцидент произошел около 10:55 по местному (5:55 по бакинскому) времени. Вес грузовика составляет примерно 1 тонну.

    На место происшествия прибыли около 60 сотрудников полиции и экстренных служб. Водитель грузовика старше 60 лет, уточняет телеканал. Полиция ведет расследование.

    ДТП пострадавшие Южная Корея

