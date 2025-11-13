В Южной Корее при наезде грузовика на рынке пострадали 20 человек
Другие страны
- 13 ноября, 2025
- 08:58
Небольшой грузовик въехал в торговые ряды на рынке в городе Пучхон в Республике Корея, из-за чего пострадали примерно 20 человек.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал KBS.
Пострадавшими числятся 20 человек, 12 из них получили серьезные травмы. Инцидент произошел около 10:55 по местному (5:55 по бакинскому) времени. Вес грузовика составляет примерно 1 тонну.
На место происшествия прибыли около 60 сотрудников полиции и экстренных служб. Водитель грузовика старше 60 лет, уточняет телеканал. Полиция ведет расследование.
