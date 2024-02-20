В Южной Корее подали в отставку в знак протеста более 6,4 тыс. врачей-стажеров

Более 6,4 тыс. врачей-стажеров подали заявления об отставке в Республике Корея. Таким образом они выразили протест против плана правительства увеличить число студентов-медиков.

Более 6,4 тыс. врачей-стажеров подали заявления об отставке в Республике Корея. Таким образом они выразили протест против плана правительства увеличить число студентов-медиков.

Как передает Report, об этом сообщило Yonhap News Agency.

Уже 6 415 врачей-стажеров в 100 больницах подали заявления об увольнении, причем около 1 600 из них уже уволились.

Министерство здравоохранения страны приказало 757 врачам-стажерам вернуться на работу.

По последним данным, в республике около 13 тыс. врачей-стажеров. Работников не хватает, однако серьезных сбоев в оказании медицинских услуг пока не произошло.

Некоторые операции, которые не требуют экстренного вмешательства, были перенесены. Открылись 12 военных госпиталей, которые выразили готовность принимать в своих стенах пациентов.

Повышение квоты приема в медицинские школы страны на 2 000 человек осуществляется правительством с целью решения проблемы нехватки врачей, особенно в сельской местности и в основных медицинских областях, таких как хирургия высокого риска, педиатрия и акушерство. Однако с точки зрения врачей, такие квоты поставят под угрозу качество медицинского образования и услуг.