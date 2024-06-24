При пожаре на заводе в Южной Корее погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро пострадали

При пожаре на заводе в Южной Корее погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро пострадали

В результате пожара на аккумуляторном заводе в Южной Корее один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

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