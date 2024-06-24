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При пожаре на заводе в Южной Корее погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро пострадали

При пожаре на заводе в Южной Корее погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро пострадали В результате пожара на аккумуляторном заводе в Южной Корее один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
Другие страны
24 июня 2024 г. 07:49
При пожаре на заводе в Южной Корее погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро пострадали

В результате пожара на аккумуляторном заводе в Южной Корее погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро получили ранения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Yonhap.

Согласно информации, пожар вспыхнул на заводе по производству аккумуляторов в Хвасоне, примерно в 45 км к югу от столицы Сеула.

Отмечается, что один человек погиб из-за остановки сердца. Число жертв инцидента, как уточняет агентство, может увеличиться, поскольку на заводе остаются заблокированными 19 человек.

Власти мобилизовали к тушению 145 пожарных и 50 единиц техники, но ликвидировать возгорание пока не удается из-за трудностей с пламени от литиевых батарей.

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