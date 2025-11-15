Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Южной Корее горит крупный логистический склад

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 11:03
    В Южной Корее горит крупный логистический склад

    В южнокорейском городе Чхонан вспыхнул пожар на одном из крупнейших логистических складов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Chosun, информации о пострадавших нет.

    К тушению огня привлечены 63 пожарных расчета и 129 спасателей из разных регионов. Ситуацию осложняет то, что здание полностью заполнено одеждой, из-за чего огонь распространяется быстрее.

    Власти рекомендуют жителям не приближаться к зоне пожара.

    Южная Корея пожар логистический склад
