В Южной Корее горит крупный логистический склад
Другие страны
- 15 ноября, 2025
- 11:03
В южнокорейском городе Чхонан вспыхнул пожар на одном из крупнейших логистических складов.
Как сообщает Report со ссылкой на Chosun, информации о пострадавших нет.
К тушению огня привлечены 63 пожарных расчета и 129 спасателей из разных регионов. Ситуацию осложняет то, что здание полностью заполнено одеждой, из-за чего огонь распространяется быстрее.
Власти рекомендуют жителям не приближаться к зоне пожара.
