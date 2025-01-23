В Южной Корее дело Юн Сок Ёля передали прокурорам для предъявления обвинения

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) Южной Кореи передало прокуратуре материалы по расследованию дела отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля, чтобы ему предъявили обвинения в мятеже и злоупотреблении

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) Южной Кореи передало прокуратуре материалы по расследованию дела отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля, чтобы ему предъявили обвинения в мятеже и злоупотреблении властью.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают южнокорейские СМИ.

CIO передало прокуратуре досье в 30 тыс. страниц. В управлении отметили, что Юн Сок Ёль отказывается сотрудничать со следствием.

В настоящее время отстраненный от власти президент находится под стражей.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль попытался ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

После этого парламент страны проголосовал за импичмент президента. Теперь Конституционный суд должен решить, поддержать ли это решение и отстранить его от должности или отклонить импичмент.