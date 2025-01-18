В Южной Корее число задержанных на митинге в поддержку президента возросло до 40 человек

В Республике Корея число задержанных во время митинга у Западного окружного суда, где проходили слушания о необходимости продления содержания президента Юн Сок Ёля под стражей, достигло 40 человек.

В Республике Корея число задержанных во время митинга у Западного окружного суда, где проходили слушания о необходимости продления содержания президента Юн Сок Ёля под стражей, достигло 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

По его данным, перед судом проходит митинг сторонников президента, которые требуют освободить его из-под стражи. По оценкам полиции, в нем участвует порядка 44 тыс. человек.

Согласно данным агентства, всего из-за проникновения на территорию суда заведены дела на 22 человек, еще 10 человек подозреваются в препятствовании органам власти при исполнении - они напали на автомобиль антикоррупционного управления, которое арестовало президента 15 января. Семь граждан применили силу по отношению к сотрудникам полиции, еще один напал на репортера, отмечается в сообщении.

Напомним, что заседание о продлении ареста началось около 14:00 по местному времени, слушания завершились к 19:00. Ожидается вынесение вердикта.