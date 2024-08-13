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В Южной Корее число умерших из-за жары выросло до 21

В Южной Корее число умерших из-за жары выросло до 21 В Республике Корея в 2024 году число смертельных случаев, связанных с тепловым ударом и последствиями жары, выросло до 21.
Другие страны
13 августа 2024 г. 19:45
В Южной Корее число умерших из-за жары выросло до 21

В Республике Корея в 2024 году число смертельных случаев, связанных с тепловым ударом и последствиями жары, выросло до 21.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи.

"За период с 20 мая по 11 августа в больницы с жалобами, связанными с жарой и ее последствиями, обратились 2 293 человека. За аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 2 139 пациентов, а также 28 смертей", - отметили в ведомстве.

В Сеуле по состоянию на 13 августа была зарегистрирована 23-я тропическая ночь подряд. Ночь называют тропической, если температура воздуха в период с 18:01 до 09:00 утра следующего дня не опускалась ниже 25 градусов.

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Версия на английском языке South Korea's heatwave death toll rises to 21
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada istidən ölənlərin sayı 21-ə çatıb

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