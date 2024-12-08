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В Южной Корее арестовали экс-министра обороны по подозрению в госизмене

В Южной Корее арестовали экс-министра обороны по подозрению в госизмене Бывшего министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна арестовали по подозрению в государственной измене.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 05:24
В Южной Корее арестовали экс-министра обороны по подозрению в госизмене

Бывшего министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна арестовали по подозрению в государственной измене.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

"В воскресенье (8 декабря. — ред.) прокуратура арестовала бывшего министра обороны Ким Ён Хёна в ходе расследования предполагаемой государственной измены после кратковременного объявления президентом Юн Сок Ёлем военного положения", — говорится в сообщении.

Экс-главу оборонного арестовали сразу после того, как он явился на ночной допрос, заявив, что будет активно сотрудничать со следственными органами, отмечает издание. Бывшего чиновника поместили в центр заключения в восточном Сеуле.

Ранее стало известно, что именно министр обороны предложил президенту ввести военное положение 3 декабря. Южнокорейский лидер объяснил свое решение необходимостью "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок". Журналисты в свою очередь связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против Юн Сок Ёля процедуру импичмента.

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено. 7 декабря в парламенте страны прошло голосование по поводу импичмента президента: он не состоялся, так как в нем участвовали 195 человек, а для отстранения главы государства нужна поддержка 200 из 300 депутатов.

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