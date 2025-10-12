В Южно-Китайском море корабль береговой охраны КНР протаранил филиппинское судно

Корабль береговой охраны Китая протаранил судно Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR) Филиппин в Южно-Китайском море (ЮКМ), а также применил против него водомет.

Как передает Report, об этом сообщила газета Manila Standard.

По данным береговой охраны Филиппин, 12 октября китайский корабль "намеренно протаранил" филиппинское судно BRP Datu Pagbuaya, которое сопровождало филиппинских рыбаков в акватории ЮКМ. В результате столкновения филиппинское судно получило незначительные повреждения, никто из членов экипажа не пострадал.

В акватории ЮКМ катера китайской береговой охраны ранее предпринимали попытки вытеснить филиппинские суда, неоднократно были зафиксированы случаи их столкновения. Береговая охрана КНР нередко применяет водометы против филиппинских судов в районе рифов Аюнгин и Скарборо.