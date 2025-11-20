Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В ЮАР задействуют дополнительные силы полиции в связи с саммитом G20

    • 20 ноября, 2025
    • 00:38
    В ЮАР задействуют дополнительные силы полиции в связи с саммитом G20

    Власти ЮАР в связи с саммитом "Группы двадцати" в Йоханнесбурге разместит в городе дополнительные силы для обеспечения безопасности и порядка.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, власти задействовали дополнительные 3,5 тыс. полицейских и в случае необходимости могут привлечь к обеспечению правопорядка военных.

    Агентство утверждает, что в среду полиция и военные провели парад с участием вертолетов, чтобы, как отмечает агентство, "продемонстрировать силу" в преддверии ожидаемых массовых протестов, которые объединят сторонников антикапитализма, экологических активистов, а также представителей других движений.

    Отметим, что двухдневный саммит G20 начнется в Йоханнесбурге в субботу. В нем примут участие лидеры и дипломаты более чем из 40 стран.

