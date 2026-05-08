В ЮАР в результате ДТП погибли 8 человек

В результате ДТП автобусом на севере ЮАР погибли восемь человек.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал eNCA.

Еще 44 человека получили ранения. Всего в салоне автобусе находился 61 пассажир.

Согласно предварительной информации, у автобуса на крутом спуске отказали тормоза, водитель потерял управление и машина опрокинулась. Автобус следовал из соседней Малави.