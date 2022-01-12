В ЮАР в результате ДТП погибли 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли на севере ЮАР при лобовом столкновении автобуса и внедорожника.

По меньшей мере 18 человек погибли на севере ЮАР при лобовом столкновении автобуса и внедорожника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду южноафриканская радиостанция SAB.

"Авария произошла вечером 11 января на скоростной автотрассе, - заявил официальный представитель службы безопасности движения провинции Лимпопо Майк Маринга. - В результате лобового столкновения с внедорожником автобус загорелся, сгорели 17 пассажиров, находившиеся в его салоне. Погиб также водитель внедорожника".

По словам Маринга, выжили восемь человек, шесть из них получили серьезные ранения.