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    В ЮАР убит сын министра обороны

    Инцидент произошел в Йоханнесбурге

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сына министра обороны и по делам ветеранов ЮАР Носививе Маписы- Нкакулы смертельно ранили ножом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил  представитель полиции Лунгело Дламини.

    Инцидент произошел в Йоханнесбурге. 

    По его словам, 23-летний Чумани Нкакула - второй из четырех детей министра - был убит ударом ножа в верхнюю часть тела. Других подробностей не приводится.

    Задержан подозреваемый - 24-летний убийца.

    Соболезнования семье выразило министерство обороны и правящая партия Африканский национальный конгресс. 

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