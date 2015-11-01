В ЮАР убит сын министра обороны

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сына министра обороны и по делам ветеранов ЮАР Носививе Маписы- Нкакулы смертельно ранили ножом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил представитель полиции Лунгело Дламини.

Инцидент произошел в Йоханнесбурге.

По его словам, 23-летний Чумани Нкакула - второй из четырех детей министра - был убит ударом ножа в верхнюю часть тела. Других подробностей не приводится.

Задержан подозреваемый - 24-летний убийца.

Соболезнования семье выразило министерство обороны и правящая партия Африканский национальный конгресс.