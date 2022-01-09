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В ЮАР шесть человек погибли из-за вызванного ливнями наводнения

В ЮАР шесть человек погибли из-за вызванного ливнями наводнения По меньшей мере шесть человек, включая сотрудника подразделения полицейских водолазов, погибли в результате наводнения на юге ЮАР.
Другие страны
9 января 2022 г. 22:14
В ЮАР шесть человек погибли из-за вызванного ливнями наводнения

По меньшей мере шесть человек, включая сотрудника подразделения полицейских водолазов, погибли в результате наводнения на юге ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье местная радиостанция SABC, ссылаясь на главу администрации провинции Восточный Кейп Оскара Мабуяна.

"В ряде инцидентов, связанных с наводнением, погибли шесть человек, включая полицейского", - заявил он. Мабуян призвал население проявлять повышенную внимательность, так как в регионе продолжают идти дожди.

Мощный ливень обрушился на город Ист-Лондон и его окрестности 8 января, что и привело к нынешним жертвам. В течение нескольких часов был затоплен ряд районов. Разрушены сотни домов. Спасательные бригады продолжают вести экстренные работы.

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