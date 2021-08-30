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В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса

В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса Южноафриканские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта" при их появлении
Другие страны
30 августа 2021 г. 19:23
В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса

Южноафриканские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта" при их появлении.

Об этом передает Report со ссылкой на препринт исследования, опубликованного на сайте medRxiv.

Согласно результатам исследования, в мае на новый штамм C.1.2 приходилось 0,2% секвенированных образцов, в июне - 1,6%, а в июле этот показатель составил 2%, что схоже с темпами распространения штаммов "бета" и "дельта" на раннем этапе их обнаружения в Южной Африке.

Ученым удалось выявить, что появление нового штамма стало результатом относительно быстрой мутации, скорость ее составляет приблизительно 41,8 раза в год, что в 1,7 раза быстрее темпов мутации SARS-CoV-2 в мире.

"Такой короткий период ускоренной эволюции по сравнению с общей скоростью вирусной эволюции также характерен для появления штаммов "альфа", "бета" и "гамма", - говорится в исследовании.

Кроме того, ученые отмечают, что 52% спайковых мутаций в C.1.2 ранее были обнаружены в других штаммах, среди них "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", некоторые из мутаций связаны с повышенной трансмиссивностью и повышением устойчивости к иммунитету.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Afrikada yeni növ koronavirus aşkarlanıb

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