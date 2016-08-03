На избирательных участках в ЮАР скончались не менее трех человек

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека скончались во время голосования на муниципальных выборах в ЮАР.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Eyewitness news со ссылкой на избирательную комиссию.

Среди погибших двое избирателей. Женщина упала в обморок, пока стояла в очереди к урне для голосования в провинции Квазулу-Натал. Медики не смогли привести ее в чувство, вскоре она скончалась. Еще один мужчина умер, ожидая своей очереди для голосования в Северо-Капской провинции.

Среди погибших один волонтер правящей партии Африканский национальный конгресс (ANC). Партия уже выразила соболезнования в связи со смертью волонтера на своей официальной странице в микроблоге Twitter. Причины смерти пока не установлены. Инцидент произошел на избирательном участке в Западно-Капской провинции.