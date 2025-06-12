В ЮАР из-за непогоды погибли не менее 57 человек

Как минимум 57 человек погибли в ЮАР из-за непогоды, которая сопровождается в последние три дня снегопадами, ливнями и наводнениями.

Как минимум 57 человек погибли в ЮАР из-за непогоды, которая сопровождается в последние три дня снегопадами, ливнями и наводнениями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр кооперативного управления и по делам традиций ЮАР Велинкоси Хлабиса, добавив, что большинство погибших насчитывается в провинции Восточный Кейп.

"Количество погибших от непогоды - 57. Есть пропавшие без вести. Число жертв может увеличиться, так как идут поисковые и спасательные работы", - сказал министр на брифинге.

Хлабиса назвал складывающуюся в ряде районов Восточного Кейпа ситуацию как "логистический кошмар".

Ранее власти объявляли о 49 погибших. Большинство смертей приходится на муниципальный округ OR Tambo, где произошло вызванное ливнями наводнение на реке Матата.