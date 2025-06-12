О нас

В ЮАР из-за непогоды погибли не менее 57 человек

В ЮАР из-за непогоды погибли не менее 57 человек Как минимум 57 человек погибли в ЮАР из-за непогоды, которая сопровождается в последние три дня снегопадами, ливнями и наводнениями.
Другие страны
12 июня 2025 г. 16:24
В ЮАР из-за непогоды погибли не менее 57 человек

Как минимум 57 человек погибли в ЮАР из-за непогоды, которая сопровождается в последние три дня снегопадами, ливнями и наводнениями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр кооперативного управления и по делам традиций ЮАР Велинкоси Хлабиса, добавив, что большинство погибших насчитывается в провинции Восточный Кейп.

"Количество погибших от непогоды - 57. Есть пропавшие без вести. Число жертв может увеличиться, так как идут поисковые и спасательные работы", - сказал министр на брифинге.

Хлабиса назвал складывающуюся в ряде районов Восточного Кейпа ситуацию как "логистический кошмар".

Ранее власти объявляли о 49 погибших. Большинство смертей приходится на муниципальный округ OR Tambo, где произошло вызванное ливнями наводнение на реке Матата.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Около 50 человек получили ранения на земле при крушении самолета в Индии
Около 50 человек получили ранения на земле при крушении самолета в Индии
12 июня 2025 г. 17:22
На месте крушения самолета Boeing в Индии нашли тела 204 погибших
ВидеоНа месте крушения самолета Boeing в Индии нашли тела 204 погибших
12 июня 2025 г. 17:16
Трамп: Губернатор Калифорнии потерял контроль над ситуацией в штате
Трамп: Губернатор Калифорнии потерял контроль над ситуацией в штате
12 июня 2025 г. 16:47
На месте крушения самолета в Индии нашли тела 60 погибших, в том числе 10 студентов
На месте крушения самолета в Индии нашли тела 60 погибших, в том числе 10 студентов
12 июня 2025 г. 15:50
ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на российские и белорусские сельхозтовары и удобрения
ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на российские и белорусские сельхозтовары и удобрения
12 июня 2025 г. 15:06
Австралия рассчитывает на поставку американских субмарин
Австралия рассчитывает на поставку американских субмарин
12 июня 2025 г. 14:48
В Иране заявили, что готовы к потенциальному военному столкновению с США и Израилем
В Иране заявили, что готовы к потенциальному военному столкновению с США и Израилем
12 июня 2025 г. 14:38
Сильный пожар охватил 10 судов на юге Ирана
Сильный пожар охватил 10 судов на юге Ирана
12 июня 2025 г. 14:36
ООН: Число жертв среди мирных жителей Украины в 2025 году в результате российских обстрелов выросло в 1,5 раза
ООН: Число жертв среди мирных жителей Украины в 2025 году в результате российских обстрелов выросло в 1,5 раза
12 июня 2025 г. 14:05
МИД КНР: Пекин ожидает от США взаимодействия для реализации торговых договоренностей
МИД КНР: Пекин ожидает от США взаимодействия для реализации торговых договоренностей
12 июня 2025 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi