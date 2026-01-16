В ЮАР из крупнейшего заповедника экстренно эвакуировали более 600 человек

Более 600 человек экстренно эвакуировали 15 января с территории крупнейшего заповедника ЮАР - Национального парка Крюгера - из-за наводнения, которое создало угрозу для безопасности отдыхающих.

Как передает Report со ссылкой на местную радиостанцию EWN, об этом сообщила администрация заповедника.

"В течение дня был вывезен, в том числе вертолетами, 631 человек, включая 67 детей", - отметили в администрации. Людей эвакуировали из восьми пунктов, расположенных вблизи разлившихся рек. Пострадавших нет.

На востоке ЮАР, где расположен заповедник, уже вторую неделю идут проливные дожди. В результате многочисленные реки в этой части страны вышли из берегов, залив значительные территории и автомобильные дороги.

В некоторых местах из-за прекращения движения транспорта начала ощущаться нехватка продуктов питания. Президент ЮАР Сирил Рамапоса 15 января посетил наиболее пострадавшие районы и распорядился принять срочные меры для оказания помощи населению.