В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая

Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей

Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.

Карантинная служба Японии настоятельно просит не высаживать их, так как чужеродные растения могут нарушить природный баланс, а также существует риск заражения вирусами или насекомыми, привнесенными извне, произрастающих в Японии культур.

В посылках, которые пришли уже в 20 штатов США, и счет которым с конца июня исчисляется сотнями, были семена вьюнка и капусты.

На посылках стоит обозначение почты Китая и указанные обратные адреса также китайские, но МИД КНР настаивает на том, что штампы почты поддельные и отрицает какую-либо связь своей страны с загадочными посылками.