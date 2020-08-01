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В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая

В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей
Другие страны
1 августа 2020 г. 20:30
В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая

Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.

Карантинная служба Японии настоятельно просит не высаживать их, так как чужеродные растения могут нарушить природный баланс, а также существует риск заражения вирусами или насекомыми, привнесенными извне, произрастающих в Японии культур.

В посылках, которые пришли уже в 20 штатов США, и счет которым с конца июня исчисляется сотнями, были семена вьюнка и капусты.

На посылках стоит обозначение почты Китая и указанные обратные адреса также китайские, но МИД КНР настаивает на том, что штампы почты поддельные и отрицает какую-либо связь своей страны с загадочными посылками.

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