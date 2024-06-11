В Японии зафиксировано рекордное количество случаев заражения плотоядными бактериями

В Японии возросло число случаев стрептококковой инфекции группы А, вызываемой особыми "плотоядными" бактериями.

В Японии возросло число случаев стрептококковой инфекции группы А, вызываемой особыми "плотоядными" бактериями.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo со ссылкой на национальный институт инфекционных болезней.

Сообщается, что число случаев заболевания в первой половине этого года уже превысило прошлогодний рекорд.

Бактерия streptococcus pyogenes, часто вызывает симптом напоминающий фарингит, однако может привести к некрозу конечностей и отказу многих органов. У пожилых пациентов летальный исход может наступить спустя 48 часов после инфицирования.

По данным института, число инфицированных уже превысило прошлогодний показатель в 941 случай, что является самым высоким показателем с момента введения обязательной отчетности в 1999 году.