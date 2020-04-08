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В Японии зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом

​В Японии зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавиру

Рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован сегодня  в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что за минувшие сутки число новых случаев инфицирования по всей Японии увеличилось по крайней мере на 400, что стало рекордом за все время ведения этой статистики. Наибольший прирост отмечается в Токио (144), что также стало рекордным показателем.

Таким образом, общее число инфицированных в Японии превысило 5,8 тыс. человек, включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогама. Сегодня в Японии еще один человек стал жертвой коронавируса, выведя общее число умерших на отметку в 109 человек. Накануне был зафиксирован только один летальный исход.

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