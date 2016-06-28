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    В Японии задержан пьяный пилот, избивший полицейского

    Рейс из местного аэропорта в Токио был отменен

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Японская полиция арестовала 42-летнего пилота авиакомпании Japan Airlines, который перед рейсом в пьяном виде нанес побои полицейскому. В итоге рейс из местного аэропорта в Токио был отменен, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Пилот Соити Тацуми заявил в полиции, что плохо помнит происшедшее, поскольку был пьян. Авиакомпания проверяет его на предмет нарушений правил авиакомпании, запрещающих пилотам употребление алкоголя менее чем за 12 часов до полета.

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