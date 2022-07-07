В Японии задержали трех боссов крупнейшей группировки якудза

Трое боссов крупнейшей в Японии мафиозной группировки якудза "Ямагути-гуми" задержаны после разборок со своими конкурентами в 2020 году.

Трое боссов крупнейшей в Японии мафиозной группировки якудза "Ямагути-гуми" задержаны после разборок со своими конкурентами в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

По данным следствия, подозреваемые в январе 2020 года попытались с помощью "коктейля Молотова" поджечь офис другой группировки якудза "Мацуба-кай", расположенный в токийском районе Тайто недалеко от популярного у туристов квартала Асакуса. В момент нападения в здании не было людей, так что никто не пострадал. Бутылка с зажигательной смесью упала перед входом в помещение.

"Мацуба-кай" - известная группировка, основанная еще в 1936 году. По состоянию на конец 2021 года ее членами были 340 человек. Крупнейшей группировкой якудза остается синдикат "Ямагути-гуми", который объединяет значительное число более мелких банд. Согласно докладу полиции, по состоянию на конец 2021 года ее членами были 8,5 тыс человек.