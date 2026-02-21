В Японии забьют 560 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа
- 21 февраля, 2026
- 08:53
Власти префектуры Иватэ забьют порядка 560 тыс. кур после выявления вспышки птичьего гриппа на одной из местных ферм.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что вспышка была выявлена на птицеферме в поселке Канэгасаки.
Несмотря на принимаемые меры, вспышки этого заболевания происходят в Японии регулярно. Каждую осень и зиму забиваются миллионы кур, пораженных инфекцией.
