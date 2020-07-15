В Японии за сутки зафиксированы свыше 400 случаев заражения COVID-19

Это стало максимальным показателем с конца апреля

По меньшей мере 449 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Японии за минувшие сутки, это стало максимальным показателем с конца апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Общее число заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 23 720. За сутки зафиксирован один летальный исход, а общее количество достигло 998. Этот показатель практически не растет в последние недели. В стране выздоровели порядка 19 тысяч заразившихся. Около 40 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Основным очагом распространения вируса остается Токио. Там за сутки выявлено 165 новых пациентов с коронавирусом. В связи с этим власти повысили уровень угрозы распространения инфекции до максимального по четырехбалльной шкале.