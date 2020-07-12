В Японии за сутки зафиксировано свыше 400 случаев заражения COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом на территории Японии за минувшие сутки составило 407.

Число новых случаев заражения коронавирусом на территории Японии за минувшие сутки составило 407.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Минздрава страны.

В Токио, где зафиксировано 206 случаев, число заражений превышает отметку 200 четвертый день подряд. Около 65% заражений в столице зафиксировано среди людей в возрасте 20-30 лет, 44 инфицированных недавно посещали бары и развлекательные заведения. Пути передачи вируса не удалось отследить у 92 человек.

Японские власти подчеркивают, что прирост новых случаев в Токио не является причиной для повторного введения режима чрезвычайной ситуации в стране, отчасти связывая ухудшение статистики с расширением числа проводимых ПЦР-тестов.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 22 703. Число летальных исходов составляет 996, за минувшие сутки подобных случаев зарегистрировано не было. Всего в стране выздоровели порядка 18,6 тыс. человек. По меньшей мере 33 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.