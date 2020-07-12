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В Японии за сутки зафиксировано свыше 400 случаев заражения COVID-19

В Японии за сутки зафиксировано свыше 400 случаев заражения COVID-19 Число новых случаев заражения коронавирусом на территории Японии за минувшие сутки составило 407.
Другие страны
12 июля 2020 г. 20:50
В Японии за сутки зафиксировано свыше 400 случаев заражения COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом на территории Японии за минувшие сутки составило 407.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Минздрава страны.

В Токио, где зафиксировано 206 случаев, число заражений превышает отметку 200 четвертый день подряд. Около 65% заражений в столице зафиксировано среди людей в возрасте 20-30 лет, 44 инфицированных недавно посещали бары и развлекательные заведения. Пути передачи вируса не удалось отследить у 92 человек.

Японские власти подчеркивают, что прирост новых случаев в Токио не является причиной для повторного введения режима чрезвычайной ситуации в стране, отчасти связывая ухудшение статистики с расширением числа проводимых ПЦР-тестов.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 22 703. Число летальных исходов составляет 996, за минувшие сутки подобных случаев зарегистрировано не было. Всего в стране выздоровели порядка 18,6 тыс. человек. По меньшей мере 33 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

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