​В Японии за неделю от жары погибли семь человек

По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тыс. госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.

Как передаёт Report, oб этом во вторник объявило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

За минувшие семь дней по всей Японии с тепловыми ударами были госпитализированы в общей сложности 7338 человек. Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. В ряде регионов температура держится на отметке выше 35 градусов Цельсия.

Большинство пострадавших и жертв - люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время на солнце.