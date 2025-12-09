Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Японии за 14 часов произошли более десяти подземных толчков

    В Японии за 14 часов произошли более десяти подземных толчков

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 09:38
    Свыше 10 новых подземных толчков произошли в Японии за 14 часов, прошедших с сильного землетрясения магнитудой 7,5 на севере страны.

    Как передает Report, такие данные приводит Главное метеорологическое управление Японии.

    Всего произошло 14 новых толчков, их максимальная магнитуда оставила 6,4, минимальная - 3,6. Глубина очага залегания колеблется от 50 до 10 км.

    Правительство и метеоуправление Японии выпускали предупреждения о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели.

    Лента новостей