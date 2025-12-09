В Японии за 14 часов произошли более десяти подземных толчков
- 09 декабря, 2025
- 09:38
Свыше 10 новых подземных толчков произошли в Японии за 14 часов, прошедших с сильного землетрясения магнитудой 7,5 на севере страны.
Как передает Report, такие данные приводит Главное метеорологическое управление Японии.
Всего произошло 14 новых толчков, их максимальная магнитуда оставила 6,4, минимальная - 3,6. Глубина очага залегания колеблется от 50 до 10 км.
Правительство и метеоуправление Японии выпускали предупреждения о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели.
