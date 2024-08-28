В Японии ядерный реактор не прошел проверку

В Японии ядерный реактор в префектуре Фукуи не прошел проверку безопасности перед перезапуском.

В Японии ядерный реактор в префектуре Фукуи не прошел проверку безопасности перед перезапуском.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство Kyodo со ссылкой на заявление орган по надзору за ядерной энергетикой.

Агентство отмечает, что это первый подобный случай с момента основания регулирующего органа после аварии на Фукусиме в 2011 году.

Сообщается, что второй реактор в городе Цуруга не соответствовал требованиям безопасности. Орган по надзору ожидает комментарий по своему отчету для принятия решения о возобновлении работы реактора.