В Японии выступили против пересмотра трех безъядерных принципов

Японская Конфедерация ассоциаций пострадавших от атомных и водородных бомбардировок "Нихон Хиданкё" выступила с резким протестом против возможного пересмотра трёх безъядерных принципов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление организации.

В заявлении подчеркивается, что обсуждение изменения основополагающих принципов безъядерной политики вызывает серьёзную обеспокоенность среди переживших атомные бомбардировки и общественных структур, которые расценивают такие намерения как угрозу исторической ответственности Японии в сфере мира и безопасности.

Ранее японские СМИ сообщили, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити приступила к рассмотрению вопроса о начале дискуссии в правящей коалиции и внутри партии по пересмотру трёх безъядерных принципов в связи с готовящимся обновлением стратегических документов по национальной безопасности.