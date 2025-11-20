В Японии выступили против пересмотра трех безъядерных принципов

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 08:55
    Японская Конфедерация ассоциаций пострадавших от атомных и водородных бомбардировок "Нихон Хиданкё" выступила с резким протестом против возможного пересмотра трёх безъядерных принципов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление организации.

    В заявлении подчеркивается, что обсуждение изменения основополагающих принципов безъядерной политики вызывает серьёзную обеспокоенность среди переживших атомные бомбардировки и общественных структур, которые расценивают такие намерения как угрозу исторической ответственности Японии в сфере мира и безопасности.

    Ранее японские СМИ сообщили, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити приступила к рассмотрению вопроса о начале дискуссии в правящей коалиции и внутри партии по пересмотру трёх безъядерных принципов в связи с готовящимся обновлением стратегических документов по национальной безопасности.

    Япония ядерное оружие

