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В Японии вынесли приговор о смертной казни

В Японии вынесли приговор о смертной казни Токийский окружной суд во вторник приговорил к смертной казни 30-летнего Такахиро Сираиси, который совершил серию убийств, находя жертв в интернете
Другие страны
15 декабря 2020 г. 11:39
В Японии вынесли приговор о смертной казни

Токийский окружной суд сегодня приговорил к смертной казни 30-летнего Такахиро Сираиси, который совершил серию убийств, находя жертв в интернете, в том числе в социальной сети Twitter.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

В 2017 году в японском городе Дзама (префектура Канагава) полиция обнаружила в одной из квартир останки тел нескольких человек. Полицейские вышли на убийцу в процессе поисков пропавшей без вести 23-летней девушки.

С владельцем квартиры, как предполагает следствие, она познакомилась на одном из так называемых сайтов самоубийц в интернете. Ранее девушка сделала запись в Twitter о том, что ищет партнера для совместного ухода из жизни.

В ходе расследования выяснилось, что таким образом Сираиси убил девять человек, в основном молодых девушек. Останки расчлененных тел он при этом хранил в многочисленных холодильных ящиках, находившихся в его квартире.

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