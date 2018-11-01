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    В Японии возобновили строительство новой базы США

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Работы по засыпке части прибрежной полосы моря возобновлены в районе Хэноко города Наго в японской префектуре Окинава.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

    Отметим, что власти префектуры Окинава в августе отозвали лицензию, разрешающую проведение подобных работ.

    "Вчера в отделение министерства обороны на Окинаве пришло извещение от министерства государственных земель и транспорта о том, что действие отзыва прекращено, и сегодня мы получили извещение от министерства обороны о возобновлении работ", — сказал Ё.Суга.

    У министерства государственных земель ушло два месяца на то, чтобы добиться временного прекращения этого отзыва. Правительство Японии намерено перенести американскую базу Футэмма в Хэноко, а администрация Окинавы настаивает на переносе ее за пределы префектуры.

    Как ожидается, работы по засыпке песком участка прибрежной полосы моря начнутся в конце года.

    Между государством и префектурой уже более двух лет с переменным успехом идет противоборство вокруг переноса базы Футэмма в Хэноко. Взаимные судебные иски и отмены решений другой стороны приводят к периодическому возобновлению и приостановке работ по засыпке береговой части моря.

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