В Японии восемь человек пострадали в результате землетрясения

По крайней мере восемь человек пострадали в Японии, где в ночь со среды на четверг произошло землетрясение магнитудой 6,4.

По крайней мере восемь человек пострадали в Японии, где в ночь со среды на четверг произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Как передает Report со ссылкой на общественное телевидение NHK, незначительные травмы - в основном ссадины и ушибы от падений - получили восемь человек в юго-западных префектурах Айти, Коти и Осака, где сильнее всего ощущались подземные толчки.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юго-западе Японии между островами Сикоку и Кюсю. Эпицентр находился в проливе Бунго, который соединяет Внутреннее Японское море и Тихий океан, а очаг залегал на глубине 50 км. Тектонический удар не вызвал угрозу цунами. Подземные толчки не привели к каким-либо нештатным ситуациям на ядерных объектах в стране.