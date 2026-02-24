В Японии в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе дети

В результате столкновения перевозившего детей из детсада автобуса и легкового автомобиля в префектуре Фукуока на юго-западе Японии пострадали 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

"В результате столкновения возле перекрестка в Онге 11 человек, находившихся в автобусе - девять детей, сотрудник детского сада и водитель - получили незначительные травмы. Водитель легкового автомобиля также получил легкие травмы", - сообщили в экстреннных службах.

Все пострадавшие госпитализированы.