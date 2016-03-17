В Японии в результате ДТП и пожара в тоннеле пострадали 60 человек

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Два человека погибли, 60 пострадали в результате крупного ДТП и последовавшего за ним пожара в автомобильном тоннеле на юго-западе Японии. Как передает Report, об этом сообщает в четверг, 17 марта, Lenta.Ru со ссылкой на телеканал NHK.

Авария, в которой столкнулось 12 автомобилей, произошла в тоннеле протяженностью 840 м в префектуре Хиросима около 07:30 по местному времени (01:30 мск). После ДТП началось возгорание, при этом действия спасателей были затруднены из-за скопления автомобилей в тоннеле.

Пожар удалось потушить спустя 2,5 часа после его начала. Из тоннеля были эвакуированы более 70 человек, передает Report cо ссылкой на ТАСС. Пострадавшие, среди которых есть дети, были доставлены в больницы. В основном у них отравление угарным газом.