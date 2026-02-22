Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Японии в давке на "фестивале обнаженных" пострадали шесть человек

    • 22 февраля, 2026
    • 09:17
    В Японии в давке на фестивале обнаженных пострадали шесть человек

    Не менее шести человек были доставлены в больницы, трое из них - в критическом состоянии и без сознания, после давки, произошедшей во время традиционного "фестиваля обнаженных" в японской префектуре Окаяма.

    Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.

    Так называемый фестиваль ображенных проходит в формате массового состязания, в ходе которого участники в набедренных повязках на территории храмового комплекса борются за деревянные жезлы "синги", которые согласно поверью приносят удачу. По данным полиции, давка произошла в момент, когда в главном зале храма погасили свет и "синги" были брошены в плотную толпу. По данным организаторов фестиваля, в этом году в мероприятии приняли участие порядка 10 тыс. человек. Организаторы уже принесли извинения, признав, что меры безопасности оказались недостаточными.

    Напомним, что традиция данного фестиваля в Окаяме насчитывает более 500 лет.

