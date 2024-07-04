В Японии в 2023 году пропали более 91 тыс. человек

Более 91 тыс. человек при различных обстоятельствах пропали в Японии в 2023 году. Число таких исчезновений растет уже третий год подряд.

Более 91 тыс. человек при различных обстоятельствах пропали в Японии в 2023 году. Число таких исчезновений растет уже третий год подряд.

Как передает Report , об этом говорится в докладе Главного полицейского управления страны.

Среди общего числа пропавших свыше 19 тыс. человек - это люди с деменцией или подозрением на такой диагноз. Это самое большое количество за все время ведения такой статистики с 2012 года. Число исчезновений людей с деменцией растет в Японии уже 11 лет подряд, оно увеличилось вдвое по сравнению с показателем 2012 года. Среди пропавших с деменцией 55,7% приходится на мужчин.

По мере старения населения в Японии число таких случаев будет увеличиваться, заявил на пресс-конференции в Токио председатель Национальной комиссии общественной безопасности Ёсифуми Мацумура, курирующий полицию. "Мы будем ориентировать полицейские органы на принятие более быстрых и эффективных мер для помощи людям с деменцией", - отметил он.

Сейчас на лиц в возрасте старше 65 лет приходится уже почти 30% населения Японии. В некоторых муниципалитетах людям с деменцией стали раздавать портативные устройства, которые могут фиксировать их местоположение. Для розыска пропавших начали использовать дроны.

В то же время, отмечается в докладе, более половины исчезновений людей в Японии связаны, как полагают, с семейными проблемами, бизнесом или ситуацией на работе.