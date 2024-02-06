В Японии уничтожат около 110 тыс. кур из-за птичьего гриппа

Около 110 тыс. кур будет уничтожено в японской префектуре Кагава из-за распространения вируса птичьего гриппа.

Около 110 тыс. кур будет уничтожено в японской префектуре Кагава из-за распространения вируса птичьего гриппа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

"Сегодня, 6 февраля было подтверждено подозрение на высокопатогенный вирус куриного гриппа в городе Митоё префектуры Кагава. Это 8-й случай в этом сезоне. Вчера был зафиксирован рост гибели птиц. Сегодня был проведен генетический анализ, который подтвердил подозрения на высокопатогенный птичий грипп", - говорится в сообщении министерства.

В прошлом сезоне было зафиксировано 84 случая птичьего гриппа, в результате чего было уничтожено 17,71 млн птиц.