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В Японии уничтожат около 110 тыс. кур из-за птичьего гриппа

В Японии уничтожат около 110 тыс. кур из-за птичьего гриппа Около 110 тыс. кур будет уничтожено в японской префектуре Кагава из-за распространения вируса птичьего гриппа.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 10:40
В Японии уничтожат около 110 тыс. кур из-за птичьего гриппа

Около 110 тыс. кур будет уничтожено в японской префектуре Кагава из-за распространения вируса птичьего гриппа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

"Сегодня, 6 февраля было подтверждено подозрение на высокопатогенный вирус куриного гриппа в городе Митоё префектуры Кагава. Это 8-й случай в этом сезоне. Вчера был зафиксирован рост гибели птиц. Сегодня был проведен генетический анализ, который подтвердил подозрения на высокопатогенный птичий грипп", - говорится в сообщении министерства.

В прошлом сезоне было зафиксировано 84 случая птичьего гриппа, в результате чего было уничтожено 17,71 млн птиц.

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Версия на английском языке About 110,000 chickens to be culled in Japan due to bird flu

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