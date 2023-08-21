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В Японии у зала игровых автоматов сгорели не менее 100 машин

В Японии у зала игровых автоматов сгорели не менее 100 машин По меньшей мере 100 автомобилей сгорели в результате пожара, который произошел на многоуровневой парковке у зала игровых автоматов "патинко" в городе Ацуги в Японии.
Другие страны
21 августа 2023 г. 06:13
В Японии у зала игровых автоматов сгорели не менее 100 машин

По меньшей мере 100 автомобилей сгорели в результате пожара, который произошел на многоуровневой парковке у зала игровых автоматов "патинко" в городе Ацуги в Японии.

Как передает Report со ссылкой на NHK, сначала загорелся один автомобиль, после чего огонь перекинулся на припаркованные поблизости машины, охватив практически весь второй этаж парковки.

На кадрах, снятых телеканалом со своего вертолета, был виден столб черного дыма, поднимающегося над зданием. На место происшествия направили 20 пожарных машин, на ликвидацию возгорания потребовалось четыре часа. Сведений о пострадавших не поступало.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada dayanacaqda olan ən azı 100 avtomobil yanıb

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