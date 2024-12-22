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В Японии у АЭС разместят защищающие от радиоактивных частиц палатки

В Японии у АЭС разместят защищающие от радиоактивных частиц палатки Правительство Японии намерено предоставить органам местного самоуправления в районах у атомных электростанций специальные надувные палатки, способные на время защищать людей от радиоактивных частиц в случае их массового выброса из-за аварии на АЭС.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 10:42
В Японии у АЭС разместят защищающие от радиоактивных частиц палатки

Правительство Японии намерено предоставить органам местного самоуправления в районах у атомных электростанций специальные надувные палатки, способные на время защищать людей от радиоактивных частиц в случае их массового выброса из-за аварии на АЭС.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в канцелярии кабинета министров.

Согласно информации, палатки длиной 10 метров и шириной 8 м способны вместить до 40 человек. Воздухозаборники с фильтрами станут поддерживать внутри такого помещения давление более высокое, чем снаружи. Это будет, по замыслу разработчиков, препятствовать проникновению радиоактивных частиц, выброшенных в атмосферу в результате взрыва в атомном реакторе.

По данным агентства, палатки предполагается монтировать внутри прочных зданий, например, в спортивных залах. Защищать людей они смогут лишь несколько дней, после потребуется эвакуация населения в более безопасные районы. Установка таких палаток была отработана в ноябре в ходе учений у АЭС в префектуре Исикава на побережье Японского моря.

Отметим, что в настоящее время в стране действуют 13 атомных реакторов, однако постепенно после проверок запускают новые силовые установки, остановленные после аварии на АЭС "Фукусима-1".

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