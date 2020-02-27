В Японии создали тест, позволяющий за 30 минут выявить коронавирус

Японские специалисты создали экспресс-тест, позволяющий выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека всего за 30 минут.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Сейчас диагноз в основном ставится на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для этого из физиологических жидкостей извлекают одноцепочечную РНК, моделируют на ее основе двуцепочечную ДНК и используют получившуюся модель для размножения фрагментов генома вируса с помощью фермента-полимеразы. На это требуется около шести часов.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 900, восемь человек умерли. Большинство инфицированных (705) - это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.