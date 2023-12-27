В Японии сняли фактический запрет на эксплуатацию мощнейшей АЭС в мире

Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии принял решение отменить фактический запрет на эксплуатацию самой мощной в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", расположенной в префектуре Ниигата.

Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии принял решение отменить фактический запрет на эксплуатацию самой мощной в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", расположенной в префектуре Ниигата.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В апреле 2021 года эксплуатация станции была фактически запрещена из-за нарушений в области безопасности, и комитет отказался передавать на станцию ядерное топливо. С тех пор сотрудники атомного регулятора провели многочисленные инспекции на станции, чтобы проконтролировать процесс устранения недочетов со стороны энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO).