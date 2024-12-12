В Японии символом 2024 года выбрали иероглиф "золото"

Иероглиф "кин" ("золото") выбран символом уходящего 2024 года в Японии.

Иероглиф "кин" ("золото") выбран символом уходящего 2024 года в Японии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, торжественная церемония по этому случаю прошла в буддийском "Храме чистой воды" в древней столице Японии Киото.

Иероглиф "золото" был выбран символом года в ходе общенационального опроса. Причиной выбора стали успехи японских спортсменов на Олимпиаде в Париже, а также масштабный скандал с нарушениями финансовой отчетности в Либерально-демократической партии. Также роль сыграло включение золотых и серебряных рудников на японском острове Садо в список культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

По традиции символ года начертал на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 сантиметров настоятель храма монах Сэйхан Мори. Определение символа года проводится с 1995 года. Нынешняя церемония стала 30-й по счету. В общенациональном голосовании приняли участие более 221 тыс. человек, из них за иероглиф "золото" проголосовало 5,47% участников опроса.