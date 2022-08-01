В Японии рост цен на продовольствие до конца года ожидается на уровне 14%

В Японии к началу августа зафиксирован рост цен по 2 431 наименованию продовольственных товаров.

В Японии к началу августа зафиксирован рост цен по 2 431 наименованию продовольственных товаров.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, рекорд по повышению цен аналитики ожидают в октябре.

По их прогнозам, подорожают еще 6 тыс. наименований товаров. А всего с сентября по ноябрь вырастут цены на 8 тыс. наименований.

За весь 2022 год аналитики ожидают рост цен, примерно, на 20 тыс. товаров. В среднем цены вырастут на 14%.

Как отметили в Teikoku Databank, до лета стоимость продуктов росла из-за повышения мировых цен на зерно и топливо. Затем ситуацию усугубило падение йены, курс которой в какой-то момент опустился до 140 иен за доллар, а также рост цен на импорт.