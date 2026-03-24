    В Японии рассматривают вопрос национализации военных заводов

    • 24 марта, 2026
    • 08:31
    В Японии рассматривают вопрос национализации военных заводов

    Японское правительство приступило к проработке вопроса о переводе предприятий по выпуску боеприпасов и вооружений в государственную собственность.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, решение планируется утвердить в 2026 году в ходе ревизии ключевых документов в области национальной безопасности.

    Цель инициативы - увеличение объемов производства военной продукции и укрепление способности страны к продолжительному ведению боевых действий.

    Перевод оборонных предприятий под государственный контроль откроет возможность для их непосредственного финансирования за счет средств госбюджета. При этом один из рассматриваемых сценариев предусматривает сохранение оперативного управления производственными процессами за частными компаниями.

    В Японии на протяжении длительного периода существовал запрет на поставки вооружений за рубеж, и в настоящее время такой экспорт фактически не ведется. Это вынуждает выпускать военную продукцию ограниченными партиями, что ведет к удорожанию единицы продукции и делает производство малоприбыльным. Вследствие этого значительное число компаний покидает оборонно-промышленный сектор.

