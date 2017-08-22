В Японии пять человек пропали без вести после крушения баржи

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Баржа затонула в море в районе префектуры Нагасаки, пять человек пропали без вести.

Как передает Report, об этом сoобщил телеканал NHK

Баржа "Аои-мару" водоизмещением 100 тонн затонула в 4 километрах от моста Хирадо, который соединяет острова Кюсю и Хирадо. Один член экипажа был спасен оказавшимся поблизости судном. Из его слов стало известно, что на борту баржи находились еще пять человек, их судьба неизвестна.

Служба безопасности на море ведет поиски и выясняет причины аварии.