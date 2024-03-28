В Японии протестуют против возобновления полетов конвертопланов США Osprey

Законодательная ассамблея префектуры Окинава заявила протест в связи с возобновлением полетов конвертопланов США Osprey.

Законодательная ассамблея префектуры Окинава заявила протест в связи с возобновлением полетов конвертопланов США Osprey.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо.

Протест и письменное мнение о том, что конвертопланы необходимо убрать с базы морской пехоты США Футэмма приняты единогласно.

В марте американские военные возобновили полеты конвертопланов, остановленные с ноября из-за аварии в Японии, жертвами которой стали 8 человек.

В настоящее время в Японии дислоцированы 29 конвертопланов Osprey: на базе ВВС США Ёкота около Токио 5 и на базе морской пехоты США Футэмма на Окинаве 24, а также 14 таких конвертопланов, принадлежащих сухопутным силам самообороны и размещенных на базе Кисарадзу в Тибе по соседству с Токио.

Несмотря на заверения министерства обороны, что от американской стороны были получены подробные объяснения, подробной информации о причинах аварии в открытом доступе нет. Это объясняют спецификой вопроса, связанной с секретностью.

Население в местах, где проходят полеты Osprey, испытывает беспокойство в связи с проблемами безопасности конвертопланов.