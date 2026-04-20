В Японии в течение недели ожидают новое сильное землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В Японии в течение недели может произойти новое сильное землетрясение, сопоставимое по силе с сегодняшним.

Как сообщает Report со ссылкой на Kyodo, об этом заявило Японское метеорологическое агентство (JMA).

Также японские медиа сообщают, что в порту префектуры Иватэ после сегодняшнего землетрясения зафиксировано цунами высотой около 80 сантиметров.

Японские власти пока не предоставили информации о последствиях землетрясения, в том числе о возможных жертвах.

Напомним, что 20 апреля у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4.

12:26

У северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4, после чего было объявлено предупреждение о возможном цунами.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило Японское метеорологическое агентство (JMA).

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, на глубине около 10 километров. Власти объявили предупреждение о цунами высотой до 3 метров для префектур Иватэ, Аомори и Хоккайдо.

Землетрясение было оценено как "верхняя пятерка" по японской шкале сейсмической интенсивности - уровень, при котором возможны серьезные затруднения в передвижении людей и повреждения конструкций, включая обрушение неармированных бетонных стен.