В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в восточной части Японии, недалеко от Токио, угрозы цунами нет.

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в восточной части Японии, недалеко от Токио, угрозы цунами нет.

Как передает Report , об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Тотиги. Очаг залегал на глубине 50 км.

По данным Управления по ядерному регулированию Японии, нештатных ситуации на расположенных в указанном регионе атомных объектах, в том числе на остановленной АЭС "Токай-2" в соседней с Тотиги префектуре Ибараки, не зафиксировано.

Из-за землетрясения временно остановлено движение экспрессов на линии между Токио и Аомори. Причиной стал сбой в энергоснабжении.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба, Токио. На мобильных телефонах сработала экстренная система оповещения.