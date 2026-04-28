В Японии произошел взрыв на фармацевтическом заводе, есть пострадавшие

Взрыв произошел на предприятии фармацевтической компании в префектуре Хиросима, Япония.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Инцидент произошел на заводе компании Maruzen Pharmaceuticals. По предварительным данным, на территории предприятия взорвалась цистерна с топливом.

В результате происшествия как минимум пять человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают пожарные и спасательные службы.