В Японии произошел взрыв на фармацевтическом заводе, есть пострадавшие
Другие страны
- 28 апреля, 2026
- 08:42
Взрыв произошел на предприятии фармацевтической компании в префектуре Хиросима, Япония.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.
Инцидент произошел на заводе компании Maruzen Pharmaceuticals. По предварительным данным, на территории предприятия взорвалась цистерна с топливом.
В результате происшествия как минимум пять человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают пожарные и спасательные службы.
