    В Японии произошел взрыв на фармацевтическом заводе, есть пострадавшие

    • 28 апреля, 2026
    • 08:42
    В Японии произошел взрыв на фармацевтическом заводе, есть пострадавшие

    Взрыв произошел на предприятии фармацевтической компании в префектуре Хиросима, Япония.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

    Инцидент произошел на заводе компании Maruzen Pharmaceuticals. По предварительным данным, на территории предприятия взорвалась цистерна с топливом.

    В результате происшествия как минимум пять человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают пожарные и спасательные службы.

    Япония Взрыв на заводе

